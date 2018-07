Premiê e líder de oposição são cercados por manifestantes na Austrália

CANBERRA - A primeira-ministra australiana, Julia Gillard, e o líder da oposição, Tony Abbott, tiveram que ser resgatados pelos seguranças depois que foram cercados por duzentos manifestantes na capital, Canberra.

Os dois estavam participando de uma cerimônia em um restaurante da capital para marcar o feriado nacional do país, o Dia da Austrália.

Um grupo de aborígines e ativistas estava reunido nas proximidades do restaurante.

Quando o grupo ficou sabendo da presença de Gillard e do líder da oposição, eles cercaram o local e começaram a bater nas janelas de vidro.

Os seguranças, junto com a polícia, decidiram retirar a primeira-ministra do restaurante junto com o líder da oposição em uma operação tumultuada na qual Gillard quase caiu.

