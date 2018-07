Premiê egípcio anunciará gabinete na quinta-feira--mídia estatal

O anúncio encerra uma longa espera pelo novo gabinete, aguardado desde a posse do presidente Mohamed Mursi, três semanas atrás.

"Vou anunciar a formação do gabinete, em sua composição final, na próxima quinta-feira", disse o primeiro-ministro Hisham Kandil, em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Mena e a TV estatal.

Ele disse ter informado Mursi sobre suas reuniões com possíveis candidatos aos cargos.

Kandil, ex-ministro de Irrigação e Recursos Hídricos, foi nomeado primeiro-ministro na semana passada, apesar da preocupação com o fato de ele ser um tecnocrata pouco conhecido e que pode não ter a experiência política ou econômica para o posto.

A demora de Mursi para indicar o primeiro-ministro mostrou as dificuldades do Egito em fazer com que a recente liberdade política no país resulte em um governo efetivo, depois da derrubada de Hosni Mubarak em um levante popular há um ano e meio.

Mursi, um político egresso da organização Irmandade Muçulmana, foi o primeiro civil escolhido presidente em eleições livres. Ele vem procurando impor sua autoridade num Estado em que os militares ainda desfrutam de enorme influência, depois de terem assumido o poder após a destituição de Mubarak.

Kandil afirmou que Mursi está em contato com generais do Exército para a definição do novo ministro da Defesa, cargo atualmente ocupado pelo marechal Hussein Tantawi, que deteve o posto por 20 anos durante o regime de Mubarak.

