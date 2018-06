Premiê egípcio conclui reforma ministerial Para acalmar a maioria islâmica no Parlamento, o primeiro-ministro interino do Egito, Gamal Ganzhouri, concluiu ontem uma reforma ministerial. Foram trocados os ministros da Educação Superior, da Cultura, de Assuntos Parlamentares e do Trabalho e da Imigração. Ainda ontem, os candidatos à presidência do Egito fariam o primeiro debate da campanha eleitoral. Até o começo da noite, o encontro ainda não havia acabado. No começo do dia, a junta eleitoral confirmou a eleição para os dias 23 e 24.