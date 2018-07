Premiê egípcio irá priorizar crescimento e corte do déficit

Kandil disse à Reuters, em uma rara entrevista, que o governo quer cortar o déficit orçamentário, atualmente na faixa de 8 por cento do Produto Interno Bruno (PIB), em 1 ponto percentual no período de dois anos, embora tenha dito que a meta é "dinâmica".

O Egito está vulnerável desde que investidores e turistas, duas vitais fontes de renda, debandaram após a revolta que derrubou o presidente Hosni Mubarak em 2011. O conflito deu ao Egito seu primeiro presidente eleito livremente, Mohamed Murdi, que nomeou Kandil em julho.

Antes um paraíso para investidores, com crescimentos de cerca de 7 por cento ao ano, a economia egípcia cresceu apenas 2 por cento no ano fiscal encerrado em junho. "Para este ano, esperamos que o crescimento fique entre 3 a 4 por cento, e depois iremos a 4, e de 4 a 5, e tomara que cheguemos em poucos anos a 7 por cento", afirmou o premiê, acrescentando que a meta de 7 por cento é para daqui a quatro anos. Kandil disse que o governo está finalizando um programa de reforma econômica e que o esboço do plano será revisado na próxima semana com Mursi, que chegou ao poder por meio da antes proibida Irmandade Muçulmana, tornando-se o primeiro presidente civil do Egito.