Premiê egípcio pede calma após protestos religiosos O primeiro-ministro egípcio Essam Sharaf fez um apelo aos muçulmanos e cristãos do país para que não cedam à luta sectária que matou 19 pessoas em confrontos ocorridos neste domingo entre cristãos coptas e as forças de segurança do país. "O que está acontecendo não são confrontos entre muçulmanos e cristãos, mas tentativas de provocar o caos e divergências", disse ele em sua página no Facebook. "Isso não é condizente com os filhos da pátria que continuam e continuarão a ser uma única mão contra as forças do vandalismo...e do extremismo ", disse o primeiro-ministro. Sharaf pediu aos egípcios que "não cedam à sedição, porque este é um fogo que queima todo mundo e não faz distinção".