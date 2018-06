Premiê espanhol faz visita não anunciada ao Afeganistão

O número de soldados espanhóis no Afeganistão chega a 521, com o processo de retirada das tropas já em andamento, informou a publicação. Todas as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devem deixar o país até o fim de 2014.

Depois de visitar as tropas no quartel da Otan, em Cabul, Rajoy se dirigiu a Herat, no leste do Afeganistão, onde há uma base logística espanhola antes de seguir para Qala-i-naw, no nordeste do país. As informações são da Dow Jones.