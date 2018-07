Premiê espanhol promete reformas após caso de suicídio

A morte de Amaia Egaña, de 53 anos, que se jogou da sacada no quarto andar na sexta-feira, causou indignação nacional.

Rajoy disse que a legislação atual permite "situações desumanas" à medida que as pessoas que não podem pagar suas obrigações são despejadas quando estão sobrecarregas pela dívida.

O chefe de governo disse que quer "uma suspensão temporária dos despejo" enquanto introduz um código que permita renegociações da dívida ou um acordo com a possibilidade dos devedores permanecerem em suas casas durante mais tempo. AS informações são da Associated Press.