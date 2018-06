Premiê estuda construir mais reatores nucleares O premiê do Japão, Shinzo Abe, disse ontem que o país pode construir novos reatores nucleares. A declaração ocorreu um dia depois de Abe ter visitado a usina de Fukushima. O premiê afirmou, porém, que as novas unidades serão construídas apenas "com o consentimento do povo japonês", o que dá pistas sobre o modelo energético do governo do Partido Liberal Democrata, que assumiu na semana passada.