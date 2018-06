Premiê forma governo para atacar deflação O novo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou ontem a formação de um gabinete com aliados, dando início à sua segunda administração, com o compromisso de combater a deflação e lidar com o desafio de uma China em ascensão. Abe, de 58 anos, prometeu tornar as exportações japonesas mais competitivas. Neto de um ex-primeiro-ministro, ele retorna cinco anos depois de renunciar abruptamente ao mesmo cargo, em parte por escândalos em seu gabinete.