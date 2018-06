Premiê ganha poderes sem precedentes O governo israelense aprovou ontem um protocolo sem precedentes que amplia os poderes do primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, facilitando que ele determine unilateralmente a agenda do gabinete e vote nos comitês ministeriais. Com a reforma, o premiê terá menos limitações e maior poder para controlar os debates no âmbito do governo. Segundo o gabinete, a medida tem como objetivo "melhorar a governabilidade".