Premiê grava mensagem sobre o 'fim do mundo' A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, aceitou gravar uma mensagem sobre o "fim do mundo" e as profecias do calendário maia para um programa humorístico de televisão. No alerta, feito em tom grave, Julia afirma que as previsões estão certas e o mundo acabará no dia 21. O comunicado também fala da chegada de "hordas de zumbis".