"Temos de nos certificar que não deixaremos a zona do euro e que estamos seguros na Europa. Muitos líderes estrangeiros perceberam agora que isso é o melhor não apenas para a Grécia, mas também para a Europa. As consequências são desconhecidas assim como o que aconteceria na Europa se a Grécia sair", declarou Samaras ao jornal. As informações são da Dow Jones.