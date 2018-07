Premiê grego adia anúncio sobre gabinete para amanhã

"Com todas as medidas impopulares e a pressão do cargo de ministro de Finanças, há poucos candidatos para a posição", acrescentou.

Hoje de manhã, Papandreou conversou com parlamentares do Partido Socialista numa tentativa de conter uma revolta dentro do próprio partido. "Não acho que teremos deserções no partido por enquanto", disse o representante do Partido Socialista. "Mas os próximos dias serão difíceis", acrescentou. As informações são da Dow Jones.