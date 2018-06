Premiê indiano visita presidente de Mianmar

Singh é o primeiro líder indiano a visitar Mianmar nos últimos 25 anos. Ele foi saudado por uma guarda de honra e se encontrou com Sein na capital Naypyidaw.

Sob o aspecto energético, a Índia está interessada em uma série de acordos com o país vizinho, rico em recursos, numa tentativa de promover laços mais estreitos com Mianmar, após reformas dramáticas ocorridas no país, que puseram fim a seu isolamento internacional. Singh e Thein apertaram as mãos e posaram para fotos com ministros de Mianmar. Em seguida, as negociações tiveram início.

O premiê indiano viajará para a cidade principal de Yangon a fim de conversar com a líder da oposição, Aung San Suu Kyi, na terça-feira, em um movimento visto como um sinal de que a Índia quer reparar laços com a veterana ativista. As informações são da Dow Jones.