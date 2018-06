Premiê iraquiano diz que queda do petróleo foi 'desastrosa' para país

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi disse nesta quinta-feira, 22, que a queda do preço do petróleo foi desastrosa para a economia do seu país e pode causar problemas na capacidade de combater os militantes do Estado Islâmico (EI).

"Os preços do petróleo caíram para cerca de 40% do mesmo nível do ano passado. A economia e o Orçamento iraquianos dependem 85% do petróleo e isso tem sido desastroso para nós", disse ele em Londres, antes de uma reunião da coalizão anti-EI liderada pelos EUA. "Não queremos ver uma reversão do nosso Exército em função de problemas fiscais e orçamentários." / REUTERS