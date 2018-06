Premiê iraquiano pede que sunitas deixem o Estado Islâmico

Haider al-Abadi não deu sinais de quando deve dar início ao ataque na cidade de Tikrit, cerca de 130 quilômetros ao norte da capital Bagdá. Milícias rebeldes e forças de segurança do Iraque já cercam o município e a imprensa estatal regional anuncia que a o município "logo voltará às mãos de seu povo".

"Eu chamo aqueles que foram enganados ou cometeram um erro para que abaixem suas armas e se unam ao povo e às forças de segurança para liberar suas cidades", disse. Segundo o gabinete do premiê, ele viajou à cidade de Samarra para "supervisionar a operação para libertar Tikrit das gangues terroristas".

Segundo Al-Abadi, a operação vai contar com tropas atacando de várias direções, mas ele se recusou a anunciar uma hora exata para o início da ofensiva. Sua presença em Samarra, no entanto, indica que o ataque deve começar logo. Fonte: Associated Press.