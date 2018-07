Premiê italiano convoca gabinete para aprovar medidas

O premiê conversou durante o fim de semana com partidos políticos, sindicatos, grupos empresariais e lobbies de consumidores sobre seus planos. Ele deve falar às duas casas do Parlamento sobre as medidas na segunda-feira.

O chefe do lobby industrial da Itália afirmou no domingo que a sobrevivência do euro depende de a Itália conseguir medidas de austeridade e de crescimento bastante fortes - seguidas por um esforço em toda a Europa para que os sacrifícios italianos não sejam em vão. As informações são da Associated Press.