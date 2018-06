Premiê italiano pede que UE enfrente alta do populismo

Letta convocou os líderes a enfrentar a situação a menos de sete meses para as eleições europeias. Para o primeiro-ministro italiano, a crescente popularidade de partidos como a Frente Nacional, na França, o Movimento 5 Estrelas, na Itália, e o Partido da Independência, no Reino Unido, expressam o "fenômeno mais perigoso" que a União Europeia enfrenta no momento.

Se eles vencessem as eleições com mais de 25% dos votos em maio, isso iniciaria uma tendência "muito negativa" na Europa, com possível impacto devastador sobre no potencial de crescimento do continente. Fonte: Market News International.