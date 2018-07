Premiê japonês busca estreitar relações com Mongólia

"Eu gostaria de abrir uma nova era nas relações de Japão e Mongólia", afirmou ele em reunião com primeiro-ministro mongoliano, Norov Altankhuyag, observando que as duas nações já haviam estabelecido uma "parceria estratégia." Abe quer acelerar as negociações sobre um acordo de livre comércio. O Japão é visto como retardatário na formação de tais laços econômicos na comparação com outros concorrentes como a Coreia do Sul.

A viagem para Ulaanbaatar é a última de uma série de visitas regionais feitas pelo premiê japonês e membros do seu gabinete. Desde que assumiu o cargo, em dezembro, Abe esteve na Indonésia, no Vietnã e na Tailândia. Ele já se reuniu com o presidente norte-americano, Barack Obama, e deve visitar a Rússia em maio. Mas é notável a ausência de qualquer anúncio de viagem para Pequim, que disputa com o Japão ilhas no Mar da China Oriental.

Autoridades japonesas disseram que a visita à Mongólia não deve ser vista como "anti-chinesa", mas reforçaram as ideias de segurança e democracia. As informações são da Dow Jones.