O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse em uma reunião de lideranças do partido governista que vai adiar o aumento no imposto sobre vendas planejado para outubro de 2015 e convocar uma eleição antecipada, informou a emissora de TV Nippon nesta terça-feira.

(Reportagem da Redação de Tóquio)