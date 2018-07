Premiê japonês pode renunciar após aprovação de lei O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, concordou em renunciar após garantir a aprovação de um segundo orçamento extra e de uma lei autorizando a emissão de títulos para cobrir a dívida no atual ano fiscal, informou hoje o jornal Asahi Shimbun, sem citar fontes. Segundo o diário, a data da renúncia do premiê ainda não está clara.