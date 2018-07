Premiê japonês reforma gabinete visando mudanças fiscais

Noda também escolheu Naoki Tanaka, parlamentar da câmara alta e membro do partido governista Democrata, para substituir o ministro da Defesa, Yasuo Ichikawa, segundo um porta-voz do governo que anunciou a reforma do gabinete.

"Do ponto de vista global, mudar os membros do gabinete com frequência abre espaço para que as pessoas digam que a política japonesa é instável", disse a jornalistas o ministro das Finanças, Jun Azumi, antes das mudanças.

"No entanto, precisamos de algumas regras que permitam um consenso entre o partido governista e a oposição. Precisamos fortalecer nossa organização e nos esforçar para aprovar o aumento nos impostos sobre vendas, o que certamente será uma sessão parlamentar difícil."

Noda espera que a nomeação de Okada, que já assumiu cargos importantes no governo e no partido anteriormente, impulsionará as chances do governo de aprovar um aumento no imposto sobre vendas, que hoje está em 5 por cento, para ajudar a financiar os crescentes gastos com seguridade social.