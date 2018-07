Premiê mostra-se feliz com efeito do desenho de bomba A "bomba de Bibi" - o diagrama apresentado na quinta-feira na Assembleia-Geral da ONU - nasceu após dias de discussões entre o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e assessores sobre como causar impacto em mais um discurso sobre o programa nuclear do Irã. "O desenho tornou a fala dele especial", disse uma autoridade de Israel. Segundo a fonte, o gráfico teve o resultado que Israel queria: atenção. "Tentei dizer algo ontem (quinta-feira) que eu acho que agora reverbera ao redor do mundo", afirmou Bibi. / REUTERS