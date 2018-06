Premiê neozelandês John Key conquista 3º mandato

Resultados oficiais indicam que o partido de Key deverá ficar com 61 dos 121 assentos do Parlamento. Embora o partido possa conseguir governar sozinho, Key disse estar disposto a trabalhar com agremiações de orientação política semelhante e que vai dialogar com a base aliada nos próximos dias.

"As pessoas conseguiram ver que estamos seguindo na direção certa e nos recompensaram", comentou Key, em entrevista transmitida pela TV local.

David Cunliffe, líder do principal partido de oposição, dos trabalhistas, admitiu a derrota. O Partido Trabalhista obteve 25% dos votos, segundo apuração da comissão eleitoral, enquanto o Partido Verde garantiu o apoio de 10% dos eleitores.

"Os neozelandeses escolheram a continuidade e respeitamos essa escolha", disse Cunliffe. "Nossos adversários construíram uma formidável máquina eleitoral." Fonte: Dow Jones Newswires.