Premiê paquistanês irá à cerimômia de posse na Índia

Narendra Modi, que deverá ocupar o cargo de premiê indiano depois que seu partido nacionalista hindu venceu as eleições no país, convidou os líderes dos Estados vizinhos para o evento, previsto para segunda-feira.

Disposto a melhorar as relações com Nova Délhi, Sharif será o primeiro líder paquistanês a assistir a tomada de posse do seu homólogo indiano. Os dois países já travaram três guerras e as relações continuam tensas, mas Sharif conseguiu avançar em direção à paz em seu mandato anterior no cargo, no final de 1990. Na época, o primeiro-ministro da Índia era Atal Bihari Vajpayee, líder do mesmo Partido Bharatiya Janata, agora encabeçado por Modi.

Sharif aceitou o convite, inicialmente oferecido na quarta-feira, só depois que Nova Délhi anunciou na sexta-feira que Modi deve realizar reuniões separadas com todos os líderes regionais que comparecerem ao evento. Fonte: Dow Jones Newswires.