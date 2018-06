Premiê participa do enterro de vítima de atentado O premiê italiano, Mario Monti, consolou ontem o pai de Melissa Bassi, de 16 anos, morta na explosão de uma bomba diante de sua escola perto de Brindisi, no sul da Itália. Monti retornou mais cedo de uma viagem aos EUA para ir ao enterro da garota. A mãe da vítima, ainda em choque com o ocorrido, não participou da cerimônia. Outras quatro meninas estão hospitalizadas com queimaduras graves e outros ferimentos causados pela bomba que explodiu na manhã de sábado, quando alunos chegavam à escola. A autoria do atentado não foi reivindicada por nenhum grupo específico, mas há suspeitas de que o ataque tenha sido realizado pela máfia. As autoridades afirmaram que nenhuma hipótese será descartada na investigação. Promotores especializados em casos de crime organizado e terrorismo estão cuidando do caso. No entanto, nenhuma prisão relacionada ao ataque foi feita até agora. / AP