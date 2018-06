Premiê português critica veto a medidas de austeridade

"O governo não vai responder com ódio a essa situação, porque é um caso complexo e não tem uma solução simples. Nós vamos anunciar, no momento oportuno, como vamos superar essa enorme frustração", comentou Coelho. "Eu não vou permitir que decisões - que para mim parecem incompreensíveis - façam com que percamos o que conseguimos atingir com tanto esforço", acrescentou.

O Tribunal Constitucional vetou na sexta-feira uma lei que cortava os salários dos servidores públicos, alegando que como os salários em outros setores não foram alterados, a legislação viola o princípio da igualdade. A Corte também considerou ilegais os cortes nas pensões de viúvos e reverteu um imposto criado sobre os benefícios para inválidos e desempregados, afirmando que a Constituição proíbes leis que possam prejudicar excessivamente o povo.

O governo português esperava economizar mais de 600 milhões de euros este ano com o corte nos salários dos funcionários públicos. Além disso, a decisão da Justiça também invalida cortes de anos anteriores, porque eles faziam parte do mesmo pacote de leis das medidas previstas para este ano. Essa tecnicalidade pode significar que a administração pública será obrigada a pagar mais de 1 bilhão de euros retroativos, a menos que um novo projeto de lei modificado seja aprovado no Parlamento. As leis sobre as pensões de viúvos e os impostos sobre programas sociais entraram em vigor este ano e com a decisão atual o governo terá de devolver aos beneficiários cerca de 175 milhões de euros.

Coelho tem dito que o governo poderia elevar impostos para compensar o veto às medidas de austeridade, mas analistas apontam que isso prejudicaria a incipiente recuperação da economia portuguesa. Fonte: Dow Jones Newswires.