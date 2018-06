Premiê russo visita a Crimeia

(Atualizada às 09h17) SIMFEROPOL, CRIMEIA - O primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, chegou nesta segunda-feira, 31, à Crimeia acompanhado de mais da metade dos ministros de seu governo na primeira visita à península desde sua plena incorporação à Rússia no último dia 21. "Estou em Simferopol (capital da península). O governo discutirá hoje aqui o desenvolvimento da Crimeia", publicou Medvedev no Twitter.

Medvedev presidirá uma reunião de governo para abordar o desenvolvimento socioeconômico da Crimeia e do porto de Sebastopol, as duas novas entidades da federação. Os ministros informarão Medvedev sobre o andamento das ordens que receberam a uma semana de tomar medidas urgentes para melhorar a economia e aliviar as necessidades sociais dos habitantes da Crimeia.

O primeiro-ministro ordenou que os ministérios de Finanças e de Trabalho preparassem um plano escalonado para reajustar os salários dos trabalhadores públicos da península até igualá-los à média russa. Os ministros também deverão apresentar as primeiras propostas para criar uma zona econômica especial nas duas novas entidades da federação.

O Ministério de Transporte informará hoje suas propostas para aumentar as conexões aéreas entre a Crimeia e as principais cidades russas. / EFE