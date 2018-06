Premiê sul-coreano renuncia após naufrágio de navio

Como o poder executivo na Coreia do Sul é muito concentrado na presidência, a renúncia de Chung é aparentemente simbólica.

O porta-voz da presidência, Min Kyung-wook, disse que a presidente Park Geun-hye vai aceitar o pedido de renúncia, mas não especificou quando Chung deixará o cargo.

A renuncia do premiê veio após parentes de vítimas do naufrágio alegarem que Seul não fez o suficiente para resgatar ou proteger os ocupantes da embarcação. A maioria dos mortos e desaparecidos é composta por estudantes que participavam de uma excursão escolar.

Autoridades sul-coreanas detiveram todas as 15 pessoas responsáveis pela navegação do navio, que afundou na costa sul-coreana, no último dia 16. Segundo um promotor, também estão sob investigação conversas registradas entre um tripulante e a empresa proprietária do navio no momento do naufrágio. Fonte: Associated Press.