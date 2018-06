Premiê tailandesa pede fim dos protestos A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, pediu aos manifestantes que suspendam os protestos contra o governo e negociem o fim da atual crise política no país. Yingluck fez o pedido apesar de ter superado facilmente uma moção de desconfiança apresentada por seus oponentes, que têm grande desvantagem numérica no Parlamento mas tomaram as ruas para pedir sua queda.