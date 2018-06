Premiê turco acusa ONU e UE de inação no Egito

Mais tarde, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez um apelo contra a onda de violência no país africano, e pediu fim aos confrontos, citando o "uso excessivo da força".

Ainda neste sábado, milhares de simpatizantes do líder deposto do Egito, Mohamed Morsi, tomaram as ruas na Turquia para denunciar "massacres" de seus partidários.

Cerca de 4 mil pessoas se reuniram em uma mesquita em Istambul gritando "Abaixo (o chefe do exército Abdel Fattah) al-Sisi" e "Morsi no poder!". Eles carregavam bandeiras do Egito, e apelaram ao mundo muçulmano para "ajudar o povo egípcio, que está sendo massacrado". As informações são da Dow Jones Newswires.