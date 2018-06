Premiê turco discute protestos com partido O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, convidou a liderança do seu partido a discutir os protestos contra o governo que entraram neste sábado no nono dia. Com milhares de pessoas ainda ocupando a praça Taksim, no centro de Istambul, Erdogan se reuniu com importantes autoridades do Partido da Justiça e Desenvolvimento. Ele disse que as manifestações devem cessar imediatamente.