Premiê turco é reeleito para terceiro mandato, mas sem obter 'supermaioria'

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e seu partido vão permanecer no poder por um terceiro mandato, após vencerem as eleições deste domingo.

Com 99% das urnas apuradas, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AK) obteve 50% dos votos, o que representa 326 assentos no parlamento.

Segundo o correspondente da BBC em Istambul Jonathan Head, o resultado dá uma confortável maioria para o AK, mas frustra as esperanças do partido de obter maioria de dois terços (faltaram 41 assentos), o que autorizaria o premiê a fazer mudanças unilaterais na Constituição.

Em seu discurso de vitória, Erdogan disse que o AK vai "discutir uma nova Constituição com os partidos de oposição".

"O povo nos deu essa mensagem de trabalhar por uma nova Constituição por meio do consenso e da negociação."

Oposição fortalecida

O principal opositor do AK era o Partido do Povo Republicano (CH), que apostou em candidatos mais novos para atrair jovens eleitores e obteve 26% dos votos.

Outro rival era o Partido Movimento Nacionalista (MH), que ficou com 13%. Os dois partidos obtiveram votação acima dos 10% necessários para entrar no Parlamento.

E foi justamente os fato de o MH ter conseguido superar esses 10% que fez com que o partido governista não conseguisse a chamada "supermaioria".

Agora, segundo o correspondente, o AK só conseguirá aprovar mudanças constitucionais após a realização de um referendo.

Apesar da vitória do AK, ele conseguiu menos cadeiras do que nas últimas eleições, em 2007, enquanto a oposição se fortaleceu. O AK ficará com 13 cadeiras a menos, enquanto o CH terá 136 assentos e o MH, 56 - respectivamente, 24 e 15 a mais do que na votação de quatro anos atrás.

O conservador AK, de raízes islâmicas, tem a seu favor uma gestão que governou durante um período de forte crescimento econômico. Em março, o desemprego na Turquia foi de 11,5% - uma queda forte em relação aos 14,4% registrados no mesmo mês do ano anterior.

Head afirma que o AK apostou no carisma de Erdogan, que é popular entre muitos turcos.

Já o CH, sob o comando de Kemal Kilicdaroglu, se esforçou para deixar para trás a imagem de ser a favor de intervenções militares e se apresentou como alternativa secular, defendendo valores social-democratas europeus. O partido não chegava ao poder havia 30 anos.

'Orgulho'

Ao votar, Erdogan disse que esperava que a eleição "contribuísse para o fortalecimento da paz, dos direitos humanos e da liberdade".

Antes de entrar no posto de votação, ele cumprimentou partidários, que o aplaudiam e gritavam frases como "A Turquia tem orgulho de você"

Durante a campanha, ele afirmou que as mudanças constitucionais que queria fazer lhe dariam condições de modernizar o sistema político da Turquia. Seus críticos, no entanto, afirmavam que seu objetivo era o de ampliar ainda mais seu tempo no poder.

Entre as principais promessas do partido AK estava um ambicioso programa de modernização de infraestrutura, com projetos como a construção de canais, pontes, aeroportos, hospitais e até uma nova cidade nos arredores de Istambul.

A Turquia é integrante da aliança militar Otan e postula uma vaga na União Europeia. Mais de 50 milhões de turcos - cerca de dois terços da população de 73 milhões - estavam aptos para votar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.