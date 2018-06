Premiê turco entra no território da Síria para visita a mausoléu

ANCARA- O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, cruzou a fronteira com a Síria neste domingo para uma visita surpresa ao mausoléu de Suleiman Shah, avô do fundador do Império Otomano, Osman I. Segundo o escritório do premiê, o túmulo fica a apenas 250 metros da fronteira, na região da Ashma. A agência de notícias Dogan afirma que Davutoglu fez a incursão em um comboio de veículos blindados, protegido por helicópteros.

Em fevereiro a Turquia havia enviado centenas de soldados para a Síria, para recuperar o túmulo, que tinha sido roubado por militantes do Estado Islâmico. O túmulo foi trazido para mais perto da fronteira entre os dois países, mas ainda no lado sírio, e é guardado por dezenas de soldados turcos. Essa foi a primeira grande incursão militar da Turquia na Síria desde o início da guerra civil no país, em março de 2011. Fonte: Associated Press.