Premiê turco lança candidatura à presidência do país O partido governista da Turquia, o AKP, anunciou nesta terça-feira que o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan será o candidato da legenda à presidência no primeiro pleito que vai eleger diretamente o presidente do país, em agosto. Se eleito, a medida pode manter Erdogan, que tem dominado a política turca há mais de uma década, no comando da Turquia por pelo menos mais cinco anos.