Premiê turco planeja visita a Gaza, diz TV O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, planeja visitar a Faixa de Gaza dentro de duas semanas e já obteve sinal verde do Egito para entrar no território palestino - sitiado por Israel - através do posto de Rafah. A informação foi divulgada ontem pela TV Al-Jazira. Se confirmada, a visita ameaça estremecer ainda mais os laços entre turcos e israelenses.