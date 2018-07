Premiê turco promete investigar mortes de 35 curdos

Erdogan disse que o episódio foi "desafortunado e triste", mas ao mesmo tempo defendeu os militares turcos, que combatem na região de fronteira com o Curdistão iraquiano os insurgentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo). O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, União Europeia e Estados Unidos.

Os mortos eram todos jovens com menos de 30 anos e contrabandistas. Erdogan disse que o PKK está camuflando combatentes como contrabandistas, para que assim eles enganem os militares e desfechem ataques em território turco.

Erdogan também criticou a mídia turca. "É cruel escrever e publicar uma manchete dizendo que ''O Estado bombardeou o próprio povo''. Essas coisas podem ter acontecido no passado, mas não durante nossa administração", disse Erdogan, cujo partido, o AK, da Justiça e Desenvolvimento, governa a Turquia desde o começo da década passada.

Já no sudeste da Turquia, milhares de pessoas se reuniram para o funeral dos 35 civis curdos que foram mortos no ataque militar mal sucedido.

No segundo dia de agitação civil, os manifestantes entraram em confronto com a polícia em Diyarbakir, no leste da Anatólia, e em pelo menos duas outras cidades no sudeste, majoritariamente habitado por curdos. Cerca de 500 curdos iraquianos condenaram os ataques durante um comício na cidade de Irbil, na região controlada pelos curdos no norte do Iraque.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.