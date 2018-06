Premiê turco quer 3 mil observadores da ONU na Síria

A ONU conta hoje com 50 observadores na Síria, que desde março do ano passado enfrenta uma onda de violência gerada por um levante popular contra o regime do presidente Bashar Assad e a brutal repressão que se seguiu ao movimento.

"Perdi a esperança de que possamos encontrar uma solução (para a questão síria)", disse Erdogan. "O que podem fazer 50 observadores? Precisamos de talvez 3 mil observadores, numa missão mais ampla."

Falando durante coletiva em Roma com o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, Erdogan estimou que cerca de 23 mil sírios se refugiram na Turquia desde o início do conflito sírio.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos, com sede em Londres, disse hoje que a violência na Síria já fez quase 12 mil mortos, incluindo mais de 8,5 mil civis. As informações são da Dow Jones.