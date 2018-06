Premiê turco sinaliza que avançará com reforma judicial

"A comissão colocou as propostas para votação neste sábado e decidiu que elas não eram contra a Constituição", disse Erdogan.

A segunda rodada de debate sobre as propostas lideradas pelo governo na Comissão de Justiça do Parlamento foram marcadas por briga e violência.

A reforma proposta pelo governo daria ao Ministério da Justiça um controle maior sobre a nomeação de juízes e procuradores.

Mas o principal órgão judicial do país, o Conselho Supremo da Magistratura, criticou as propostas e as classificaram como inconstitucionais. A oposição exigiu que as reformas fossem retiradas. Fonte: Dow Jones Newswires.