Premiê turco substitui dez ministros

O premiê nomeou dez novos membros do gabinete, substituindo os ministros da Economia, Zafer Caglayan, do Interior, Muammer Guler, e do Meio Ambiente e Planejamento, Erdogan Bayraktar, que entregaram suas cartas de renúncia nesta manhã.

Erdogan também substitui os responsáveis pelas pastas de Assuntos da União Europeia , da Justiça, dos Transportes, da Indústria, da Família, e dos Esportes, além do primeiro-ministro adjunto do país. A decisão foi anunciada após uma reunião a portas fechadas com o presidente turco, Abdullah Gul.

As renúncias e demissões ocorrem sob o escândalo de corrupção que eclodiu na semana passada, quando a polícia encontrou US$ 4,5 milhões escondidos em caixas de sapato na casa do executivo-chefe do banco estatal Halk Bank, Suleyman Aslan. Os filhos dos três ministros que renunciaram e outros indiciados são suspeitos de aceitarem ou facilitarem propinas. Eles foram presos e agora aguardam julgamento.