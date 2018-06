Premiê ucraniano diz que não cederá território à Rússia O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, prometeu no domingo que a Ucrânia não cederá nem "um centímetro" do seu território à Rússia. "Essa é nossa terra. Não daremos nem um centímetro dela. A Rússia e seu presidente deveriam saber disso", disse Yatsenyuk em um discurso para milhares de pessoas na capital ucraniana, em honra a Taras Shevchenko, herói nacional do século 19. O anúncio feito pelo premiê ocorre depois que forças de segurança da Rússia e homens armados pró-Kremlin tomaram o controle da península da Crimeia no Mar Negro. Fonte: Dow Jones Newswires.