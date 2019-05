Premiê australiano é atingido por um ovo durante campanha eleitoral

SYDNEY - Uma mulher jogou, nesta terça-feira, 7, um ovo contra a cabeça do primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, durante um ato de campanha para as eleições gerais do próximo dia 18.

Imagens de televisão mostraram o momento em que o ovo atinge a cabeça do primeiro-ministro, sem quebrar, durante um ato da Associação de Mulheres Rurais em Albury, no sudeste do país.

A ativista, que foi detida pela segurança, afirmou aos jornalistas que se tratava de um protesto pela política da coalizão governista contra os solicitantes de asilo, segundo a emissora pública "SBS". Uma idosa caiu no chão durante o incidente, após o qual Morrison lamentou no Twitter que "nossos agricultores têm que suportar os mesmos idiotas que invadem suas fazendas e casas".

Scott Morrison just got egged - at the Country Women's Association of all places. pic.twitter.com/TlkPi4LnTg — SBS News (@SBSNews) 7 de maio de 2019

Morrison se referia também a um recente protesto de veganos e defensores dos animais em frente a matadouros e fazendas, onde ele se comprometeu a "confrontar a intimidação desses ativistas covardes que não têm respeito por ninguém".

O incidente segue ao protagonizado em março, quando um adolescente quebrou um ovo na cabeça do controverso senador Fraser Anning, depois de ele ter culpado as políticas de imigração pelo atentado supremacista contra duas mesquitas da Nova Zelândia, que causou 51 mortes. / EFE