Premiês de Índia e Paquistão se reúnem O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e o do Paquistão, Nawaz Sharif, se reuniram em Nova York neste domingo e concordaram que é preciso pôr um fim à recente onda de ataques na Caxemira, região do Himalaia disputada pelos dois países. Os premiês também aceitaram convites para visitar o país do outro, mas não definiram datas.