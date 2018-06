Prêmio Nobel da Paz é entregue a representantes da UE

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van

Rompuy e o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, receberam os diplomas e medalhas do prêmio entregues câmara municipal de Oslo.

O presidente do comitê do prêmio, Thorbjoern Jagland, mencionou o bloco, formado por 27 países, por sua ajuda em fazer "um continente de guerra se tornar um continente de paz". "Neste processo, a União Europeia tem figurado de maneira proeminente", afirmou. As informações são da Associated Press.