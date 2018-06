Prêmio Nobel lança campanha pelo diálogo sobre as Malvinas

BUENOS AIRES - O argentino Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz de 1980, anunciou hoje o lançamento de uma campanha internacional para que a Grã Bretanha dialogue sobre a soberania das Ilhas Malvinas com a Argentina.

Esquivel considerou justificadas as medidas adotadas por parte do governo de Cristina Kirchner para chegar a este fim. Segundo ele, o objetivo é "conseguir" que as autoridades de Londres e Buenos Aires discutam o assunto "por meio das resoluções das Nações Unidas".

A campanha de diálogo está sendo impulsionada por uma carta destinada ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, que foi assinada por seis ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, como a guatemalteca Rigoberta Menchú e o sul-africano Desdmeond Tutu, na qual expressam sua "preocupação" pela "disputa territorial".

O argentino viajará a Londres entre os dias 23 e 24 de abril para se reunir com organizações que respaldam sua postura e não descarta pedir um encontro com Cameron.