Preocupação com Irã não acaba após reunião, diz Kerry Após reunião frente a frente com o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse estar satisfeito com o novo tom positivo demonstrado pelo Irã nas negociações sobre seu programa nuclear. Ainda assim, Kerry afirmou que uma reunião apenas com Zarif não resolverá as preocupações internacionais com as intenções nucleares do Irã. Kerry disse nesta quinta-feira que o Irã demonstrou disposição para esclarecer seu programa nuclear com atitudes.