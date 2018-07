Presença de Chávez em Cúpula das Américas é incerta

Chávez afirmou que deixaria Havana novamente hoje para iniciar a quarta rodada de radioterapia. Ele declarou que a próxima fase do tratamento será "difícil", acrescentando que pedirá aprovação do Congresso para ficar a semana toda em Cuba. A constituição da Venezuela exige a aprovação do Congresso para que o presidente realize viagens fora do país que durem mais de cinco dias.

"Eu ainda não sei se irei à Cartagena", afirmou Chávez na sexta-feira. "Na verdade não serei eu quem decidirá, mas os médicos, minha equipe médica (tomará a decisão). Nós avaliaremos nas próximas horas."

Chávez falou durante comício na sacada do palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, e pediu, brincando, a partidários que levantassem as mãos se achavam que ele deveria participar da cúpula, da qual participará o presidente dos EUA, Barack Obama.

O discurso foi feito no 10º aniversário do restabelecimento de seu governo após uma tentativa fracassada de militares para tirá-lo do cargo em 2002. As informações são da Dow Jones.