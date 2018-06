Presença de socialite no Bahrein causa confronto Islamistas e a polícia do Bahrein entraram em confronto no sábado, pouco antes de a socialite americana Kim Kardashian - que ficou famosa ao aparecer fazendo de sexo em um vídeo - inaugurar ao sul de Manama uma filial de sua loja de milk-shakes. Mais cedo, ela havia postado no Twitter que o Bahrein é "o lugar mais bonito do mundo".