Presidência sul-coreana é disputada entre Park e Moon O filho liberal de refugiados da Coreia do Norte, Moon Jae-in, enfrenta a filha conservadora de um antigo ditador da Coreia do Sul, Park Geun-hye, nas eleições presidenciais sul-coreanas da quarta-feira. Apesar de toda as suas diferenças, eles fizeram promessas de campanhas impressionantemente similares. Uma grande razão para esse consenso pouco comum: os eleitores estão profundamente insatisfeitos com o atual presidente conservador, Lee Myung-bak, e sua visão linha dura na relação com o país rival do norte. A conservadora Park Geun-hye, que pertence ao partido do presidente, precisou se movimentar para uma política de centro em sua tentativa para se tornar a primeira mulher presidente da história da Coreia do Sul.