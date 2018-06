Presidente aceita demissão de diretor da receita federal

"É indesculpável e os americanos têm toda razão de estarem irritados com isso", disse o presidente. "Não vou tolerar esse tipo de comportamento em nenhuma agência, especialmente no IRS, em razão do enorme poder e alcance que ele tem em nossas vidas. O IRS deve aplicar a lei de maneira justa e imparcial, e seus funcionários precisam agir com a máxima integridade", completou.

O escândalo veio a público na sexta-feira. Imediatamente, o secretário de Justiça, Eric Holder, afirmou ao Congresso que o inquérito interno seria transformado em uma investigação nacional e não ficaria restrita apenas a Cincinnati, local de origem da denúncia.

"Como todos admitem, acho que esses fatos, embora não tenham sido ilegais, são escandalosos e inaceitáveis", afirmou Holder. "Mas estamos examinando para ver se alguma lei foi violada."

Alguns políticos conservadores, entre congressistas e editorialistas, já comparam o caso com o Escândalo Watergate, que custou a presidência do republicano Richard Nixon, em 1974. / REUTERS